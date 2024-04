Meteo, arriva l’anticiclone Narciso: previsioni dal Nord al Sud

L'analisi degli esperti de iLMeteo.it

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Arriva l’anticiclone Narciso. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti a parte un cielo un po’ più nuvoloso sulle regioni settentrionali, per il resto il sole splenderà quasi indisturbato in un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature in leggero aumento. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse. I mari risulteranno poco mossi o anche calmi.

Meteo, le previsioni del 4 aprile

Nord: Arriva l’anticiclone Narciso, pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Sud: L’anticiclone Narciso comanda il tempo per cui il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno.

Venerdì 5 aprile

Nord: La giornata trascorrerà con più nuvole su Piemonte, Liguria, alto Veneto e Friuli, sparse altrove. Temperature massime in lieve aumento. Centro: Cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori. Venti dai quadranti meridionali, mari generalmente poco mossi. Temperature miti. Sud: Giornata che trascorrerà all’insegna di un tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Temperature stazionarie; mari poco mossi.

Sabato 6 aprile

Nord: L’anticiclone Narciso protegge le regioni e così la giornata trascorrerà con il bel tempo salvo più nubi su Piemonte e Friuli. Centro: La giornata trascorrerà con un tempo ampiamente soleggiato e un cielo di conseguenza poco nuvoloso grazie all’anticiclone Narciso. Sud: Anticiclone Narciso sempre più forte pertanto in questa giornata avremo un ampio soleggiamento e di conseguenza un cielo sereno.