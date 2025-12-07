Meteo, arriva l’anticiclone: sole fino al 13 dicembre

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Alta pressione sull’Italia grazie all’Anticiclone Africano fino almeno al 13 dicembre, ma non su tutta la Penisola: nubi e locali foschie in Val Padana, nubi marittime tra Liguria e Toscana, altrove invece dominerà il sole.

“Dove avremo sole e cieli tersi – spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it – sono previste temperature eccezionali per il periodo: i valori si porteranno anche a 10°C oltre la media climatologica di dicembre. Soprattutto in montagna avremo una fase calda”. Nelle prossime ore, il passaggio di una perturbazione atlantica, in moto tra Svizzera e Germania, causerà addensamenti sulle Alpi con qualche fiocco oltre i 2000 metri, locali annuvolamenti si attarderanno sul meridione e alla Festa dell’Immacolata Anticiclone Africano e sempre più caldo.

“Per trovare un cambiamento dovremo aspettare Santa Lucia, il giorno con il tramonto più anticipato: in seguito, con il sole che tramonterà via via sempre più tardi, arriveranno le nubi, anche se questa tendenza è da confermare”, afferma Tedici.

NEL DETTAGLIO Domenica 7. Al Nord: passaggio di velature, neve sulle Alpi di confine. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ulteriore miglioramento con prevalenza di sole; isolati piovaschi tra Sicilia e Calabria. Lunedì 8. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: bel tempo con prevalenza di sole. Martedì 9. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse in Val Padana. Pioviggine in Liguria. Al Centro: bel tempo prevalente; nubi in Toscana. Al Sud: bel tempo con prevalenza di sole. Tendenza: alta pressione con tempo stabile.