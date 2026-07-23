 Meteo, in arrivo un leggero calo termico: ecco dove e quando
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Meteo, arriva un lento calo delle temperature: dove e quando

Quando arriva il caldo in Sicilia
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ROMA – Un lento calo termico anche al Sud, sebbene le Isole Maggiori resteranno vicine alla soglia dei 38-39°C mentre Roma si attesta sui 34-35°C. E’ quanto ci attende nelle prossime ore secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. “Isolati acquazzoni pomeridiani – aggiunge – si svilupperanno sul Triveneto e lungo il versante adriatico, a ridosso dell’Appennino”.

Quando arriva il caldo in Sicilia

Domani ci sarà ancora residua instabilità e qualche rovescio al Sud, mentre sabato si profila come una gradevole giornata di transizione quasi ovunque, a tratti un po’ calda all’estremo Meridione e con nubi in aumento al Nord-Ovest. Domenica 26 luglio, colpa di una perturbazione che farà cedere l’anticiclone, sono previste piogge al Nord e su buona parte del Centro. In Sicilia, invece si toccheranno nuovamente i 38-40°C.

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La nuova settimana, infine, si aprirà con le temperature nuovamente in salita. “A partire da mercoledì prossimo – conclude Tedici – tornerà il caldo torrido. Le proiezioni indicano che, dal primo weekend di Agosto, è in arrivo una nuova ondata di calore”.

Nel dettaglio: – Giovedì 23. Al Nord: soleggiato, ma con temporali irregolari su Alpi orientali e Friuli. Al Centro: acquazzoni soprattutto su rilievi e coste adriatiche, forti in serata e nottata. Al Sud: verso sera/notte peggiora in Puglia con temporali. – Venerdì 24. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato tranne sul Medio Adriatico. Al Sud: temporali sparsi localmente intensi. – Sabato 25. Al Nord: peggiora sulle Alpi dal pomeriggio/sera. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e più caldo. Tendenza: peggioramento domenica al Centro-Nord con piogge e temporali, nuova settimana via via più calda.

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