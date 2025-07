Meteo, arriva una nuova ondata di calore: punte di 38 gradi in Sicilia

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – E’ in arrivo da venerdì una nuova ondata di calore: previste al Sud punte di 38°C tra Sicilia e Puglia, fino a 36°C anche al Centro con picchi di 35°C al Nord specie in Emilia. Ma prima un fronte freddo porterà piogge e temperature più miti al Nordest e sulle regioni centrali.

Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it “Tra oggi pomeriggio e giovedì sera – afferma – un fronte freddo in discesa dalla Svezia porterà qualche temporale sul Nordest e poi verso le regioni centrali e adriatiche: dapprima pioverà a macchia di leopardo su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia poi, giovedì, qualche rovescio bagnerà Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Puglia”.

Da venerdì il caldo africano tornerà a conquistare tutta la Penisola con un weekend rovente da Nord a Sud. “Il picco del calore – sottolinea Tedici – sarà raggiunto lunedì prossimo con 42°C all’ombra a Foggia, Matera e Catania, prima di un’interessante novità”. Infine da martedì 22 luglio e, forse, fino alla fine del mese potrebbe tornare stabile sul nostro Paese l’Anticiclone delle Azzorre. “Se la proiezione venisse confermata – conclude – avremo l’ultima decade di luglio senza un caldo eccessivo”.

Nel dettaglio: – Mercoledì 16. Al Nord: temporali sul Triveneto, calo termico. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo – Giovedì 17. Al Nord: ultimi rovesci in Romagna poi sole, meno caldo. Al Centro: rovesci specie tra adriatiche e Lazio. Al Sud: soleggiato, qualche rovescio in arrivo in Puglia. – Venerdì 18. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato. Tendenza: sensibile aumento delle temperature durante il weekend.