Meteo, arrivano i temporali: il 25 aprile tornerà il sole

Già dal pomeriggio di oggi lo scenario è destinato a cambiare

ROMA – La giornata di domenica sarà una giornata all’insegna della stabilità atmosferica e, soprattutto, del caldo, con valori termici che si spingeranno ben oltre le medie climatiche del periodo.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la stabilità atmosferica grazie alla protezione dell’alta pressione: in città come Roma e Firenze si raggiungeranno picchi massimi fino a 25-26°C durante le ore più calde. Tuttavia, già a partire dalle ore pomeridiane e serali, lo scenario meteorologico è destinato a subire un cambiamento, in particolare sulle regioni settentrionali. La causa di questo ribaltone è l’avvicinamento di un insidioso fronte instabile in discesa dal Nord Europa, che comincerà a scalfire lo scudo anticiclonico. I primi segnali dell’imminente peggioramento si manifesteranno sull’arco alpino e prealpino. Proprio qui, l’aria più fresca e instabile in quota inizierà a scontrarsi con il calore accumulato nei bassi strati, innescando lo sviluppo di nubi e i primi rovesci.

I temporali si estenderanno poi anche alle vicine aree di pianura del Nord. Le conseguenze di questo passaggio instabile si faranno sentire anche la prossima settimana, che manterrà un’impronta piuttosto dinamica. Le regioni del Nord e parte di quelle del Centro faranno ancora i conti con un’atmosfera irrequieta: i rovesci si concentreranno specialmente a ridosso delle zone montuose, ma non mancheranno locali e improvvisi sconfinamenti fin verso le pianure limitrofe. La situazione dovrebbe però migliorare in vista del 25 Aprile, Festa della Liberazione: l’alta pressione dovrebbe tornare a essere la grande protagonista sul bacino del Mediterraneo. Questa nuova e decisa espansione anticiclonica spazzerà via le nubi, regalando ampi spazi soleggiati e un clima nuovamente mite da Nord a Sud.

Nel dettaglio

Domenica 19. Al Nord: nuvoloso, qualche rovescio dal pomeriggio. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole prevalente.

Lunedì 20. Al Nord: nuvoloso, qualche pioggia irregolare. Al Centro: variabile con qualche rovescio sulle Adriatiche. Al Sud: sole prevalente.

Martedì 21. Al Nord: tra nubi e qualche pioggia irregolare. Al Centro: sole e caldo; instabile sulla fascia Adriatica. Al Sud: peggiora in Puglia. Tendenza: alta pressione in rinforzo verso il 25 Aprile.

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