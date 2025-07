Meteo, in arrivo temperature estreme: la Sicilia potrebbe raggiungere 48 gradi

Si prospettano giorni particolarmente caldi

ROMA – In arrivo la “più forte fiammata africana degli ultimi decenni”: bersaglio dell’Anticiclone Africano sarà il Sud Italia, in particolare la Sicilia dove si potrebbe superare il record europeo di caldo registrato nel 2021 con 48,8°C.

E’ la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. Il caldo estremo, avverte, “dominerà su tutto il Sud e su parte del Centro Italia fino a giovedì 24 luglio”.

Nel weekend, l’Anticiclone africano, porterà 40°C diffusi in Sardegna, Sicilia e Puglia. Da lunedì, la situazione peggiorerà ulteriormente: lunedì il termometro schizzerà fino a 45°C nelle zone interne tra Siracusa e Catania.

“Se il vento secco contribuirà al caldo estremo – afferma Tedici – potremo battere il precedente record europeo del 2021, registrato proprio in questa zona sicula a Floridia in provincia di Siracusa l’11 agosto. Battere un record di 48,8°C significa sfiorare i 50°C, mai accaduto in Italia e in tutta Europa”.

Al momento, il record mondiale del caldo appartiene alla Valle della Morte in Usa, quando il 10 luglio 1913 furono raggiunti i 56,7°C. In Italia, avverte l’esperto, “i modelli prevedono 30°C a circa 1500 metri in libera atmosfera, un parametro meteo che non si osserva quasi mai sul nostro territorio. Questa drammatica anomalia è prevista tra Sicilia e Calabria e in linea generale si tradurrà in 28°C di notte e 44°C di giorno”. Tra lunedì e mercoledì, in Sicilia – tra Siracusa, Catania e Caltanissetta – si potrebbe raggiungere una massima “oltre i 49°C”, sottolinea.

“E’ dunque allerta caldo estremo con rischi molteplici, anche alle infrastrutture e alle reti elettriche che – rileva Tedici – potrebbero collassare. Il caldo estremo dominerà su tutto il Sud e su parte del Centro Italia fino al 24 luglio”.

Nel dettaglio

Sabato 19. Al Nord: temporali su Alpi e vicine pianure del Nord-Ovest, sole e caldo altrove. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo.

Domenica 20. Al Nord: locali temporali sulle Alpi, sole e caldo altrove. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: sole e molto caldo.

Lunedì 21. Al Nord: temporali sparsi. Al Centro: sole e caldo estremo. Al Sud: sole e caldo estremo da record.

Tendenza: caldo africano record al Sud con punte di almeno 45-46°C all’ombra, caldo anomalo anche al Centro-Nord fino al 24 luglio.