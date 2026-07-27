 Meteo, in Sicilia arrivano forti temporali
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Meteo, attesi per la giornata di domani forti temporali sulla Sicilia

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Si registreranno forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica
LE PREVISIONI
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PALERMO – Un’anomalia termica in quota tende a stazionare a ridosso della Sicilia, amplificando i fenomeni d’instabilità sull’isola, con rovesci e temporali anche intensi. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile.

Il bollettino prevede dalle prime ore di domani, martedì 28 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio e temporale, anche di forte intensità, sulla Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Valutata allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sull’isola. 

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