Meteo, bassa pressione al Centro-Sud: continuano piogge e nevicate

Cosa dicono gli esperti

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Sull’Italia, tempo ancora perturbato.

Soffiano venti molto forti di Libeccio, Scirocco e Ostro al Centro-Sud, di Tramontana e Grecale al Nord. Condizioni di maltempo al Centro e in Campania con piogge forti e nevicate copiose sugli Appennini a quote medio alte, localmente a 1200 metri tra Umbria e Marche. Tanto sole al Nord dove farà decisamente freddo; gelate diffuse in pianura.

Meteo, le previsioni di oggi

La pressione è bassa al Centro-Sud. Venti forti di Libeccio e mari mossi o molto mossi. La giornata sarà contrassegnata da un tempo instabile su Lazio, Umbria, Campania e in serata sulle Marche. In serata e nottata peggiorerà ulteriormente al Centro, soprattutto sulle Marche. Attese piogge diffuse e nevicate copiose oltre i 1400-1600 metri. Soleggiato altrove.