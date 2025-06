Ondata di caldo: Scipione l’africano arroventa tutta l’Italia

Le temperature

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Ondata di caldo in azione, Scipione l’africano arroventa tutta l’Italia.

Colonnina di mercurio in salita con temperature oltre i 30-32°C su quasi tutte le città italiane, anche 38°C in Toscana e in Pianura Padana. Da segnalazione qualche rovescio pomeridiano lungo l’arco alpino, in parziale sconfinamento verso i settori prealpini di Lombardia e Veneto. Mari generalmente poco mossi.

Le temperature fino alla mezzanotte di oggi

In questa giornata il tempo risulterà decisamente stabile e soleggiato su gran parte del Paese; tuttavia, nel corso delle ore pomeridiane potranno svilupparsi delle veloci piogge sui settori alpini più occidentali, ma senza il coinvolgimento delle zone adiacenti. Caldo intenso in Emilia e al Centro con picchi di 35-37°C.