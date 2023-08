Meteo, caldo rovente al centro-nord: oltre 30 gradi a mille metri

Le temperature saranno roventi in molte città almeno fino a mercoledì

PALERMO – Mai così caldo in montagna, +2 sulla cima del Monte Bianco anche di notte, e 33°C a 1000 metri, “mai accaduto prima in questo periodo”. Ecco l’Heat Storm, la tempesta di caldo con massime oltre i 38°C per almeno 5 giorni su quasi tutto il Centro-Nord senza variazioni significative prima del 24-25 agosto.

“Il caldo – sottolinea Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it – sarà opprimente almeno fino ad almeno mercoledì con un lungo elenco di città a 39-40°C, quasi tutte situate al Centro-Nord: Alessandria, Bolzano, Ferrara, Firenze, Pavia e Pistoia”. Ma anche Caserta e Oristano. E fino a 37°C a Milano, “dove però la temperatura percepita sarà di svariati gradi più alta”. Questo per effetto dell’anticiclone che dal Marocco si allunga verso l’Europa Centrale andando a coprire soprattutto il Centro-Nord italiano.

“Al Sud le temperature saranno quasi nella norma del periodo, mentre al Nord andremo a toccare valori 8-10 gradi superiori alla media del periodo”, rileva Sanò che parla di “un caldo tardivo che non lascia, tra l’altro, intravedere segni di deciso cedimento a breve”. Anche il disagio per l’afa salirà al massimo tra domenica e martedì, specie in Pianura Padana. “Con lo zero termico poi atteso a 5200 metri – afferma Sanò – i ghiacciai continueranno a soffrire e le nostre montagne presenteranno un clima tipico delle pianure estive italiane degli anni ’80-’90: in pratica è come se il clima italiano dell’altro secolo fosse migrato in alto di 1.000 metri di quota”.