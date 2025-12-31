Capodanno tra nubi e piogge: meteo in peggioramento in tutta Italia

Sicilia ai margini del maltempo

ROMA – L’inizio del nuovo anno vedrà condizioni meteorologiche variabili sull’Italia, con la Sicilia inizialmente ai margini del maltempo: sull’Isola prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per la bassa Sicilia, dove non si escludono occasionali piovaschi. Uno scenario relativamente tranquillo, dunque, rispetto a quanto atteso su altre regioni della Penisola nei prossimi giorni.

Secondo le previsioni diffuse da iLMeteo.it, giovedì 1° gennaio il Nord sarà interessato da una giornata prevalentemente grigia, con cieli molto nuvolosi o coperti. In Liguria, in particolare sullo Spezzino, potrebbero verificarsi deboli piogge. Al Centro il cielo si presenterà spesso chiuso, con precipitazioni deboli in arrivo su Toscana, alto Lazio e Umbria occidentale. Al Sud, invece, il tempo resterà più stabile: ampie schiarite su gran parte delle regioni, con solo qualche disturbo sulla Sicilia meridionale.

La situazione è destinata a cambiare venerdì 2 gennaio, quando l’ingresso del Libeccio porterà un generale peggioramento. Al Nord il vento renderà il cielo irregolarmente nuvoloso, ma senza precipitazioni di rilievo. Al Centro sono attese piogge sparse e irregolari su Lazio, Toscana e Umbria, mentre altrove le nubi saranno alternate a schiarite. Il Sud sarà l’area più colpita dal peggioramento, con piogge diffuse su Campania, Puglia e alta Calabria e nevicate oltre i 1500 metri.

Sabato 3 gennaio il quadro resterà instabile. Al Nord aumenterà la nuvolosità su Emilia-Romagna e Liguria, mentre il resto delle regioni godrà di cieli più aperti. Al Centro il cielo sarà molto nuvoloso ovunque, con piogge su Lazio e Umbria, più intense lungo la dorsale appenninica e accompagnate da venti di Libeccio sostenuti.

Al Sud il tempo sarà parzialmente nuvoloso, ma con precipitazioni anche forti sulla Campania, sotto l’azione di venti occidentali.