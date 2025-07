Meteo, condizioni più stabili ma dal weekend è atteso un nuovo peggioramento

Fino al 10 agosto non sono previste nuove ondate di calore

ROMA – La fase di instabilità meteorologica che ha interessato l’Italia sta giungendo al termine, ma un nuovo peggioramento è previsto da venerdì e poi nel weekend al Centro-Nord. Sono le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, che non intravede “almeno fino al 10 agosto ondate di caldo”.

“La giornata di oggi – afferma – vedrà gli ultimi residui di instabilità, prevalentemente sul medio Adriatico con qualche isolato rovescio. Già dal pomeriggio questi fenomeni si esauriranno completamente. Da mercoledì in poi, la settimana sarà caratterizzata in gran parte da un’estate piacevole. Le temperature si manterranno nella media stagionale e il tempo sarà prevalentemente soleggiato ma, non si esclude la possibilità di qualche rovescio isolato sui rilievi e alcuni tratti delle pianure settentrionali. Nonostante il miglioramento diffuso – aggiunge Brescia – le proiezioni attuali indicano un nuovo seppur meno intenso peggioramento delle condizioni meteo verso il prossimo weekend. In particolare, tra sabato 2 e domenica 3 agosto, nuove masse d’aria instabile potrebbero portare a temporali e piogge, interessando prevalentemente il Centro-Nord”.

Secondo il metereologo, “un’ottima notizia arriva dalle previsioni a medio-lungo termine: almeno fino al 10 agosto, non si intravedono all’orizzonte ondate di caldo imponenti. Questo significa che l’Italia potrà godere di un periodo prolungato con giornate gradevoli e senza quegli eccessi termici che hanno caratterizzato parte di questa estate”.

Nel dettaglio

Martedì 29. Al Nord: rovesci sulle Dolomiti, piogge residue sulla Romagna. Al Centro: temporali specie su Marche e Abruzzo. Al Sud: piogge e temporali sul basso Tirreno e sulla Puglia.

Mercoledì 30. Al Nord: temporali pomeridiani sui rilievi, instabile sul Veneto. Al Centro: sole, temporali pomeridiani sui rilievi. Al Sud: sole e clima piacevole.

Giovedì 31. Al Nord: sole, temporali pomeridiani sui rilievi. Al Centro: sole, nubi di calore sui rilievi. Caldo normale. Al Sud: sole e clima piacevole.

Tendenza: nuovo peggioramento da venerdì e poi nel weekend al Centro-Nord.