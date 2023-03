Meteo, ecco le previsioni del tempo per il fine settimana

Che tempo farà nei prossimi giorni

ROMA – In arrivo un fine settimana caratterizzato da temperature più alte nella giornata di sabato e il passaggio di una lieve perturbazione prevista per domenica, mentre i venti si attenuano. Lo indicano le previsioni del sito iLMeteo.it. Unica nota negativa è lo zero termico, temporaneamente a 3.300 metri di quota sulle Alpi, “un nuovo aumento termico che non giova alla salute dei ghiacciai”, si rileva nel sito.

Per sabato si prevede un “cielo in prevalenza soleggiato, ma con un parziale aumento delle velature sul settore occidentale, con qualche addensamento sulla Liguria e sulle Alpi occidentali”. Domenica “correnti umide meridionali porteranno nubi sparse dalla Liguria fino al Basso Lazio, con pioviggine isolata o a carattere sparso, più frequente in Toscana.

Le temperature risaliranno nei valori minimi, mentre scenderanno di qualche punto nei valori massimi, anche lo zero termico si riporterà sui valori medi del periodo, intorno ai 2.000 metri”.

Nel dettaglio: Venerdì 17: a Nord bel tempo con clima mite di giorno, un po’ freddo al mattino, al Centro bel tempo, al sud soleggiato. Sabato 18; a Nord nubi in aumento al Nordovest, al Centro nubi in aumento in Sardegna, più sole altrove a Sud soleggiato. Domenica 19: A Nord cielo coperto, piogge su spezzino e rilievi emiliani, al Centro pioviggine in Toscana, soleggiato sulle regioni adriatiche, a Sud in prevalenza soleggiato. Tendenza: lunedì 20 marzo Equinozio di Primavera con clima mite e nubi solo al Centro e Isole Maggiori, poi soleggiato ovunque.