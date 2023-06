Meteo, il caldo allenta la morsa: ecco cosa succederà

In alcune regioni arriveranno pioggia e temprali: ecco dove

2' DI LETTURA

ROMA – L’anticiclone Scipione inizia a cedere sul fianco settentrionale: i primi temporali, a tratti intensi, sono già arrivati soprattutto sul Triveneto, per poi raggiungere localmente anche il Centro. Oggi, specie sul settore nordorientale, le massime saranno fino a 10 gradi più basse rispetto ai valori registrati ieri. La colpa, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, è dovuta al passaggio di una perturbazione scandinava dalla Danimarca verso Repubblica Ceca, Slovacchia ed Ungheria. Oltre alla perturbazione scandinava, alla fine del mese ne è prevista un’altra da parte di un fronte atlantico collegato al Ciclone d’Islanda. Nelle prossime ore, ci sarà qualche acquazzone isolato ancora al Nord, specie a ridosso dell’Appennino e sul Piemonte poi verso il Centro, Toscana e Marche in primis. Altrove il sole sarà prevalente con massime non eccessive, sui 32-33°C.

Giovedì il tempo inizierà a peggiorare verso il Nord-Ovest, Piemonte, Valle d’Aosta e Ponente Ligure, con l’arrivo delle prime piogge dal pomeriggio: sarà una giornata di attesa, prima dell’importante perturbazione atlantica islandese in discesa durante l’ultimo giorno di giugno. Venerdì 30 giugno, sono attesi intensi rovesci e temporali in spostamento dal Nord-Ovest verso il Nord-Est e le regioni centrali: in questo contesto perturbato l’Anticiclone Scipione si ritirerà in fretta e furia verso il Nord Africa, e lascerà calare il termometro ovunque da Nord a Sud, anche se al meridione resteranno ampi momenti soleggiati.

La proiezione per il weekend indica ancora piogge specie il sabato, al mattino e verso le regioni centrali; da domenica si apriranno invece lunghe fasi asciutte e via via più calde. Il tempo con l’inizio di luglio, potrebbe essere soleggiato, ma non asfissiante: dopo mattinate serene, i modelli matematici vedono la frequente possibilità di qualche temporale pomeridiano rinfrescante, di breve durata e localizzato, capace di mantenere temperature su valori gradevoli e prevalenza di sole.

Nel dettaglio, mercoledì 28. Al nord: temporali in montagna, clima meno caldo. Al centro: qualche temporale sui rilievi e zone interne toscane e marchigiane. Al sud: bel tempo. Giovedì 29. Al nord: peggiora un po’ su Piemonte e Liguria, tante nubi altrove, ulteriore calo termico. Al centro: qualche acquazzone tra Lazio e Abruzzo. Al sud: sole prevalente. Venerdì 30. Al nord: maltempo. Al centro: temporali in arrivo. Al sud: sole prevalente.