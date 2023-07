Meteo, il Cnr: “Dieci giorni di caldo senza eccessi”

I benefici dell'arrivo dell'aria fresca vedranno far calare le temperature e l'umidità

1' DI LETTURA

Sarà un caldo senza eccessi quello dei prossimi 10 giorni, specialmente se paragonato al clima rovente dei giorni scorsi.

Le temperature, infatti, oscilleranno tra i 34 e i 35 gradi, con possibili punte di 37-38 gradi in Sardegna: “nulla a che vedere con i 48 gradi registrati nell’isola la scorsa settimana”. Le previsioni sono di Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, che sottolinea come l’abbassamento delle temperature è ‘merito’ dell’indebolimento dell’anticiclone africano in seguito all’afflusso di correnti atlantiche che si sono riversate prima sul Nord Italia, e poi anche a Sud.

“L’aria fredda dal Nord Atlantico – spiega Gozzini – ha causato il cedimento del promontorio anti-ciclonico che è arretrato sulla parte settentrionale del continente africano. In pratica questa area di alta pressione si è appiattita sull’Africa del Nord e su parte del bacino del mediterraneo”. I benefici dell’arrivo dell’aria fresca, secondo il climatologo, sono oltre all’abbassamento delle temperature, anche una diminuzione dell’umidità grazie ai venti di Maestrale.

“Finalmente – rileva Gozzini – i valori notturni scenderanno sotto i 20 gradi, e si comincerà a poter riposare”. All’orizzonte, oltre alle temperature più basse, non si intravedono inoltre grandi instabilità. “I prossimi giorni – conclude – sembrano giorni ‘tranquilli’ dal punto di vista meteorologico, con possibili fenomeni di breve durata relegati alla Pianura Padana e all’arco alpino”.