Meteo, il maltempo ha le ore contate: sarà un weekend col sole

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Tempo in miglioramento nei prossimi giorni. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma il ritorno dell’alta pressione, seppur disturbata ancora fino a venerdì 10 maggio da una perturbazione al Sud, che nelle prossime ore si allontanerà verso Creta, poi Mar Egeo, Turchia e Russia, ma che porterà ancora piogge diffuse sul nostro meridione.

Locali precipitazioni previste anche su Appennino Centrale e Alpi. Le temperature aumenteranno sensibilmente al Centro-Nord con 23-25°C diffusi, anche in Pianura Padana. Venerdì 10 maggio sono previste precipitazioni diffuse in Calabria, e a carattere sparso su tutto il Basso Tirreno, specie a ridosso dei rilievi mentre sul resto della Penisola il tempo sarà bello e via via più caldo.

Nel weekend sole su tutto il Paese con temperature che raggiungeranno 30°C ad Oristano, 29°C a Foggia, 28°C a Forlì, 27°C a Bologna, Bolzano, Ferrara, Firenze, Rovigo, Siracusa e Terni, 25-26°C su buona parte della Pianura Padana con valori che saliranno leggermente sopra la media del periodo.

Da lunedì nuove perturbazioni atlantiche si avvicineranno all’Italia dalla Francia: lunedì qualche pioggia bagnerà il Nord-Ovest mentre da martedì 14 a giovedì 16 potrebbe aprirsi una fase anomala. L’Italia da martedì risulterà spezzata in 2: al Nord avremo abbondanti precipitazioni, mentre al Sud potrebbe arrivare la prima ondata di caldo africano.

Nel dettaglio – Giovedì 9. Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato salvo locali addensamenti in montagna. Al sud: molto instabile con frequenti rovesci. – Venerdì 10. Al nord: sole e caldo. Al centro: bel tempo prevalente, più nubi sui rilievi. Al sud: instabile con ultime piogge e temporali specie in Calabria. – Sabato 11. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo e più caldo. Al sud: soleggiato, locali rovesci sull’appennino calabrese. – Tendenza: domenica soleggiata e con clima a tratti caldo. Da lunedì pomeriggio nuovo peggioramento atlantico verso il Centro-Nord.