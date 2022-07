Meteo in Sicilia, bel tempo ma con nubi

Massime in aumento.

1' DI LETTURA

PALERMO – Al Sud e sulla Sicilia iniziale bel tempo ma con nubi cumuliformi in sviluppo al pomeriggio con associati temporali su Molise, Campania e Basilicata. Attenuazione dei fenomeni e della nuvolosita’ in serata salvo qualche possibile piovasco ancora a fine giornata tra Basilicata ed alta Calabria. Temperature minime stazionarie; massime in aumento su Basilicata e Sicilia centro orientale, stazionarie sulle altre regioni. Venti deboli settentrionali. Mari poco mossi, mossi Adriatico meridionale e Jonio con moto ondoso in attenuazione.