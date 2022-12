Meteo in Sicilia: ecco le previsioni aggiornate

Breve tregua prima dell'arrivo di una nuova perturbazione

1' DI LETTURA

La circolazione ciclonica ionica perde progressivamente forza. Tra notte e mattino residue precipitazioni specie su alta Calabria ionica, Sicilia tirrenica e sporadicamente sull’entroterra della Campania, soprattutto Cilento. Segue spiccata variabilità ma con pochi fenomeni. Temperature in ripresa. Venti moderati a tratti forti in rotazione da Nord-Nord ovest al mattino, poi in progressiva attenuazione. Mari mossi o molto mossi, anche agitato lo Ionio, ma con moto ondoso in progressiva lenta attenuazione.

Breve tregua poi nuova perturbazione

Breve tregua prima dell’arrivo di una nuova perturbazione tra 2 e 4 Dicembre. Ancora incertezza sulle aree più colpite, al momento sembrerebbero più a rischio prima Calabria Ionica e Sicilia Ionica poi la Campania. Ventilazione meridionale in progressivo rinforzo.

La situazione meteo sul litorale Etneo

Nuvolosità scarsa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da WNW con intensità di 15 km/h. Possibili raffiche fino a 25 km/h. Temperature minime comprese tra 8 e 13 °C e massime comprese tra 13 e 18 °C.

La situazione meteo sulle isole Eolie

Deboli rovesci di pioggia. Nuvolosità irregolare fino al primo mattino con precipitazioni residue;

deciso miglioramento nella seconda parte della giornata. Vento da WNW con intensità di 23 km/h. Raffiche fino a 28 km/h. Temperature minime comprese tra 12 e 14 °C e massime comprese tra 14 e 16 °C.