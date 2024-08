Meteo, Italia al caldo torrido: picchi di oltre 40 gradi

L'elenco delle città "più a rischio"

Per oggi si prevede caldo in ulteriore aumento e qualche temporale a ridosso dei monti. Al mattino attesi cieli sereni, salvo innocui addensamenti sul Piemonte occidentale. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali prenderanno forma sulle Alpi, Appennino Ligure e rilievi di Calabria e Sicilia, ma saranno fenomeno locali e di breve durata. Ancora bel tempo sul resto d’Italia con sole prevalente.

Temperature in ulteriore aumento fino a sfiorare i +40 C sulle zone interne delle centrali tirreniche e Sardegna, fino a +37/+38 C sulla Pianura Padana centro-orientale, Campania, cosentino, zone interne della Sicilia e tra Basilicata e Puglia.

Il Centro Meteo Italiano, ricorda che “il ministero della Salute, ha evidenziato queste citta’ per rischio caldo durante la giornata di oggi, domenica 11 agosto. Bollino rosso su: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Verona e Viterbo; bollino arancione su: Ancona, Bari, Bologna, Civitavecchia, Messina, Milano, Reggio Calabria, Torino, Trieste e Venezia; bollino giallo su: Cagliari, Catania e Pescara.