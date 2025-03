Meteo, Italia divisa in due: pioggia al Nord e caldo africano al Sud

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Oltre 30°C in Sicilia a Siracusa e nubifragi al Nord. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Tutta colpa del ciclone franco-iberico – spiega – che spingerà verso l’Italia una serie di fronti perturbati atlantici carichi di pioggia e che poi richiamerà anche aria calda verso l’estremo Sud”.

Tra le città più colpite dalle piogge Udine, con 300 mm in 7 giorno, La Spezia e Massa con 275 mm, Pordenone (240 mm), Belluno (200 mm) e Trento (165 mm). Entro domenica, infatti, sono in arrivo almeno 4 forti perturbazioni atlantiche che colpiranno soprattutto il Nord, il versante tirrenico del Centro e in misura minore il Sud. Nelle prossime ore si avrà un peggioramento soprattutto al Nordovest con possibili nubifragi in Liguria specie dalla sera.

La giornata con il maltempo più diffuso sarà quella del mercoledì, quando pioverà da Nord a Sud. Mercoledì inizieranno i 3 giorni da bollino rosso per il Friuli con piogge superiori ai 100 mm ogni 24 ore. Giovedì 13 marzo non pioverà più al Sud e i fenomeni si concentreranno al settentrione e tra Toscana, Umbria e Lazio e sulla Sardegna.

Non solo: continueranno i fenomeni intensi sul Friuli e le abbondanti nevicate sulle Alpi. Sulla Catena Alpina, a fine periodo perturbato, si potrebbero registrare oltre 2 metri di neve fresca su alcune zone tra Lombardia e Triveneto. Infine, venerdì 14 sarà la giornata peggiore con nubifragi tra Liguria ed Alta Toscana e ancora maltempo sul Nordest. Proseguirà la fase asciutta al Sud e inizieranno ad arrivare i primi picchi da 30°C.

Nel dettaglio: – Martedì 11. Al Nord: peggiora con piogge via via più diffuse in serata. Al Centro: peggiora in Toscana, in serata anche in Sardegna. Al Sud: nubi e piovaschi intermittenti. – Mercoledì 12. Al Nord: maltempo un po’ ovunque. Al Centro: maltempo. Al Sud: maltempo in Campania, piogge sparse altrove. – Giovedì 13. Al Nord: precipitazioni solo su Alpi e Prealpi. Centro: piogge soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: piogge in Campania, quasi assenti altrove. – Tendenza: venerdì con forte maltempo al Centro-Nord, sole e via via più caldo al Sud.