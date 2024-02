Meteo, la pioggia non molla: ecco le previsioni della settimana

Le proiezioni di Antonio Sanò, fondatore de ILMeteo.it

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Il ciclone tirrenico influenza il tempo su almeno mezza Italia. Giornata contraddistinta da precipitazioni diffuse e moderate/consistenti al Nord, in Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, deboli sulle Marche. Sul resto delle regioni il tempo sarà più asciutto, ma con una nuvolosità sempre ben presente. Neve copiosa sulle Alpi sopra i 1200-1400 metri, sugli Appennini a quote oltre i 1550 metri.

Le previsioni di oggi

Il ciclone tirrenico colpisce l’Italia. Giornata con tante piogge dal Nordovest verso il Nordest; rischio fenomeni molto intensi sulla Liguria. Attese copiose nevicate anche al di sotto dei 900 metri sulle Alpi. A seguire, maltempo in estensione a Toscana e Sardegna, poi anche su Umbria, Lazio e Marche. Ultimi piovaschi mattutini in Calabria. In nottata nubifragi su Veneto, Emilia e Toscana.

Le previsioni della settimana

Sarà una settimana spesso piovosa, a tratti perturbata e con ancora con tanta neve sulle Alpi. Tutta colpa di un ciclone che staziona sull’Italia e che condizionerà il tempo per molti giorni. È quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Almeno fino a mercoledì 28 – afferma – il ciclone stazionerà tra la Sardegna e il Mar Tirreno provocando un’ondata di piogge, soprattutto al Centro-Nord. Da giovedì, quando il vortice si sposterà verso Sud, tornerà a piovere sulle regioni meridionali, ma al Nord è attesa una nuova perturbazione”.

Il peggioramento

I primi giorni della settimana saranno quindi caratterizzati da piogge diffuse e locali temporali su tutto il settentrione, in Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e localmente anche sulle Marche. Al Sud, invece, il tempo sarà più soleggiato e grazie ai venti caldi di Scirocco. La neve tornerà a cadere su tutto l’arco alpino: inizialmente sarà copiosa fino a valle a ridosso dei confini e oltre i 7-800 metri altrove, poi da martedì il limite si alzerà raggiungendo mediamente i 1200-1300 metri. Il tempo continuerà a rimanere spiccatamente instabile tutta la settimana.

L’inizio del weekend

Infine venerdì 1 marzo è atteso un nuovo peggioramento al Centro-Nord che si protrarrà anche per il primo weekend di marzo. I venti di Scirocco faranno salire i valori massimi fino a 20-21°C al sud, mentre la presenza della pioggia li manterrà attorno ai 10-14°C al Centro-Nord. Sarà inverno soltanto sulle Alpi. Nel dettaglio: – Lunedì 26. Al nord: maltempo diffuso, neve sulle Alpi a bassa quota. Al centro: maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Al sud: molto nuvoloso, clima mite. – Martedì 27. Al nord: piogge diffuse, neve sulle Alpi a 1200-1300 metri. Al centro: piogge su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e Marche. Al sud: bel tempo e clima mite. – Mercoledì 28. Al nord: piogge soprattutto al mattino, poi lentamente migliora. Al centro: piogge sparse, modeste, intenso maltempo sulla Sardegna orientale. Al sud: peggiora in Sicilia e Calabria con temporali.