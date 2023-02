Meteo, l’alta pressione fa salire l’allarme smog e siccità

Ecco le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Il bel tempo fa salire l’allarme smog e siccità in Italia. In Emilia Romagna il livello delle polveri sottili (Pm10) in atmosfera potrebbe superare la soglia massima di 100 microgrammi al metro cubo (µg/mü) in Pianura Padana. Per quanto riguarda invece la siccità, le regioni a maggiore rischio sono sempre le stesse, quelle del Nord-Ovest.

Negli ultimi giorni, rende noto Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, nelle principali centraline della qualità dell’aria, si sono registrati valori già tra 75 e 100 µg/mü, in particolare da Modena a Lodi e verso Alessandria e Torino; anche Milano ed il Triveneto mostrano un sensibile aumento, con valori ben superiori al limite massimo consentito per la salute umana pari a 50 µg/mü. Riguarda in Nordovest poi l’allarme siccità, con i laghi che presentano un riempimento minimo del 35%, e localmente quelle dell’estremo Sud.

“Al meridione va detto, per fortuna – sottolinea Tedici – che la scorsa settimana sono arrivati veri e propri nubifragi di neve con più di 2 metri di accumulo: questa neve fonderà con le temperature miti dei prossimi giorni ed alimenterà lentamente le falde idriche del Sud”.

“Come avviene ogni anno in inverno, quando l’anticiclone decide di stazionare per più giorni sull’Italia – spiega Tedici – ecco che la stabilità atmosferica causa un rapido aumento delle polveri sottili, il sole domina la scena mentre la siccità si aggrava sempre più, laddove mancano le piogge significative”.

Nel dettaglio: – Mercoledì 15. Al nord: in prevalenza soleggiato, nebbie notturne in Val Padana. Al centro: soleggiato. Al sud: sole prevalente. – Giovedì 16. Al nord: bel tempo salvo nebbie in pianura e nubi sulla Liguria di Levante. Al centro: nebbie sulle valli, nubi marittime su coste tirreniche e sparse in Sardegna. Al sud: soleggiato. – Venerdì 17. Al nord: bel tempo salvo nebbie in pianura e nubi in Liguria . Al centro: nebbie sulle valli, nubi marittime su coste tirreniche e cielo nuvoloso in Sardegna. Al sud: soleggiato salvo nubi in Campania.