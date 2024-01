Meteo, l’anticiclone africano e le previsioni di oggi e domani

Cosa dicono gli esperti de IlMeteo.it

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Regna l’anticiclone africano Zeus su tutto il Paese. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà in gran parte sereno o poco nuvoloso salvo più nubi, a tratti compatte al Sud, specie sui rilievi e sulle coste ioniche. Attenzione alle nebbie, anche fitte e persistenti in Pianura Padana. Temperature che non subiranno sostanziali variazioni.

Le previsioni di oggi

