Meteo, le previsioni per la settimana appena iniziata

La situazione meteorologica

ROMA – Il primo impulso instabile attraverserà l’Italia centro-meridionale nelle prossime ore con precipitazioni a tratti moderate e localmente temporalesche su Toscana e Lazio. E’ il primo di una serie che porterà sull’Italia una nuova ondata di maltempo con freddo, pioggia e nevicate abbondanti. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

“Dopo un martedì con cielo molto nuvoloso o spesso coperto e precipitazioni sparse su molte regioni – afferma – da mercoledì il flusso instabile dall’Atlantico si intensificherà ulteriormente. Si formerà un ciclone che piloterà una perturbazione che attraverserà l’Italia da nord a sud fino a giovedì”.

Mercoledì sarà la giornata più critica con precipitazioni da moderate a forti che interesseranno la Lombardia, il Nord-Est, gran parte del Centro (esclusi i settori adriatici) e parte del Sud. Il ciclone sarà alimentato da aria più fredda di origine polare e sarà sospinto da intensi venti di Libeccio. Una situazione che farà calare le temperature diurne, permettendo l’arrivo di nevicate diffuse a quote relativamente basse per il periodo, specialmente al Nord.

Sulle Alpi (colpite soprattutto le Dolomiti) i fiocchi scenderanno dagli iniziali 1300 metri fino a 800-900 metri, mentre sugli Appennini la dama bianca si vedrà sopra i 1400 metri circa. Infine giovedì la perturbazione interesserà il Sud con qualche strascico ancora al Centro, mentre da venerdì dovrebbe tornare ad aumentare la pressione, garantendo un tempo più stabile e soleggiato.

Nel dettaglio: – Lunedì 24. Al Nord: cielo coperto, piogge su Liguria e rilievi emiliani. Al Centro: precipitazioni diffuse, non in Sardegna. Al Sud: peggiorerà in Campania, Basilicata e Puglia. – Martedì 25. Al Nord: cielo coperto, piogge sparse, specie al Nordovest. Al Centro: instabile sulle Tirreniche. Al Sud: a tratti piovoso sui settori peninsulari. – Mercoledì 26. Al Nord: maltempo su Lombardia sudorientale e Nordest. Al Centro: maltempo. Al Sud: rovesci in Campania, Sicilia e poi Basilicata e Puglia. – Tendenza: graduale miglioramento del tempo a partire dal Nord.