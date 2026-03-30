Maltempo, sarà allerta gialla anche in Sicilia: in arrivo correnti fredde

PALERMO – Allerta gialla anche su alcuni settori della Sicilia per la giornata di domani, nell’ambito di un’ondata di maltempo che interesserà diverse aree del Paese. L’avviso è stato diramato dal Dipartimento della Protezione Civile.
Secondo le previsioni, una perturbazione accompagnata da correnti fredde in arrivo dai Balcani porterà un deciso calo delle temperature e condizioni meteo avverse, soprattutto al Centro-Nord.
L’allerta gialla riguarda, oltre alla Sicilia, anche Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e alcuni settori di Campania.
Dalle prime ore di domani sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
Attese inoltre nevicate diffuse al di sopra dei 600-800 metri su Abruzzo e Molise, con accumuli da moderati ad abbondanti, in particolare sui versanti appenninici orientali.
La Protezione civile invita alla prudenza, soprattutto nelle aree interessate dai fenomeni più intensi e lungo le zone esposte ai venti forti.