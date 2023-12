Meteo, massima allerta per il vento: raffiche fino a 150 Km/h

Dalle prossime ore è prevista una rapida intensificazione

ROMA – È massima allerta per il vento. Il meteo dei prossimi giorni è caratterizzato da un ciclone polare, che lambirà i confini delle Alpi portando bufere di neve e raffiche violente di Foehn (un vento caldo e secco del nord Europa) sulla Pianura Padana.

Meteo, raffiche fino a 150 Km/h

Dalle prossime ore è prevista una rapida intensificazione ad iniziare dal Nord-Ovest, con raffiche oltre i 150 km/h sulle Alpi e fino a 90-100 km/h sugli sbocchi vallivi e localmente anche in pianura tra Piemonte e Lombardia. Le raffiche diverranno più frequenti e nella serata del 22 dicembre raggiungeranno anche l’Emilia-Romagna, innalzando le temperature, che il 23 dicembre sfioreranno i 20 gradi.

Sabato il vento si intensificherà su Marche e Sicilia e causerà mareggiate sulle coste esposte delle Isole Maggiori. Dalla Vigilia in poi si registrerà un miglioramento anche se masse d’aria più umide si spingeranno dal mare verso la Liguria e tutta la costa tirrenica: non si escludono per la Vigilia e per Natale piovaschi su queste zone, mentre il tempo migliorerà decisamente al Nord e si manterrà soleggiato altrove. Infine è possibile il ritorno della nebbia da lunedì 25 sera sulla Pianura Padana orientale.