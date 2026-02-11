Meteo, nuovo avviso: “Allerta gialla in Sicilia, arancione nel Messinese”

Il bollettino della Protezione civile

PALERMO – Meteo, nuovo avviso della protezione civile, prevista allerta gialla, livello di “attenzione” in Sicilia e “preallarme”, con allerta arancione, in parte del Messinese per domani 12 febbraio 2026.

La protezione civile prevede “venti occidentali, da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta. Mareggiate lungo le coste esposte.

E ancora, previste “precipitazione da sparse a diffuse, anchea a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica”.

A Palermo, è stata disposta la chiusura delle scuole.