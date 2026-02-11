Palermo, scuole chiuse per forte vento: stop alle lezioni

Vietati gli ingressi anche a ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri

PALERMO – Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio, ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri.

La decisione è stata assunta in via precauzionale, nonostante il livello di allerta gialla diramato dalla Protezione civile. I bollettini meteo, infatti, prevedono forti raffiche di vento che potrebbero superare i 95 chilometri orari.

Lagalla: “I dati indicano raffiche di vento molto intense”

“Pur in presenza di un’allerta gialla – dichiara il sindaco – i dati previsionali indicano condizioni meteorologiche caratterizzate da raffiche di vento molto intense. In una situazione del genere riteniamo doveroso non assumere alcun rischio, ridurre gli spostamenti e tutelare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie. La scelta è dettata esclusivamente da criteri di prudenza e prevenzione”.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evolversi delle condizioni meteo in costante raccordo con la Protezione civile.

Già oggi si sono registrate diverse raffiche di vento che hanno causato dei problemi. Uno di questi davanti al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico dove si è registrata la caduta di un albero.

Per Messina e la provincia, sempre per la giornata di domani, è stata diffusa, dalla protezione civile, l’allerta meteo arancione.