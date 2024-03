Meteo, nuovo peggioramento: cosa sta accadendo, previsioni

Nuovo vortice di bassa pressione

ROMA – IlMeteo.it ha diffuso le nuove previsioni, annunciando un nuovo peggioramento.

Meteo, le previsioni

Al largo delle coste meridionali della Francia si sta infatti formando un nuovo vortice di bassa pressione, pronto a mettersi in viaggio verso la nostra Penisola. Quest’ultimo, a grandi passi, raggiungerà dalla serata il mare di Liguria, dando vita così a una nuova parentesi di maltempo.

Esaminando più nel dettaglio il tempo delle prossime ore, notiamo come si faranno inizialmente sentire ancora gli effetti del precedente vortice a carico delle regioni del Centro e parte del Sud, dove il quadro meteorologico, nonostante evidenti segnali di miglioramento, ci costringerà a tenere un ombrello a portata di mano, specialmente nella prima parte del giorno e, in particolare, tra le zone interne e i comparti adriatici.