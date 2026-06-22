Cosa dice la Protezione civile

La Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso numero 120 relativo al rischio incendi e alle ondate di calore previsto per martedì 23 giugno. Tenendo conto delle previsioni meteo, per Palermo è stato segnalato un livello 1 di allerta per le alte temperature, corrispondente al colore giallo, sia per martedì 23 che per mercoledì 24 giugno.

Secondo il bollettino, nel capoluogo siciliano la temperatura massima percepita potrà raggiungere i 33 gradi centigradi. Circostanza che determina una condizione di attenzione soprattutto per le persone più vulnerabili.

Meteo, a Palermo allerta caldo di livello 1

Il livello 1 rappresenta una fase di preallerta che segnala condizioni meteorologiche potenzialmente favorevoli all’insorgenza di effetti sulla salute. A rischio in particolare sono anziani, bambini e soggetti fragili.

Le previsioni indicano che il quadro resterà invariato anche nella giornata successiva, con valori termici percepiti analoghi a quelli attesi per martedì 23 giugno.

Rischio incendi sotto controllo

Per quanto riguarda il pericolo incendi, il documento della Protezione civile regionale indica per Palermo uno stato di preallerta associato a un livello di pericolosità basso.