Meteo, persistono le piogge e calano le temperature

Rovesci intensi su gran parte dell'Italia

ROMA – Persistono le piogge sparse e un graduale calo termico. La perturbazione, che si è palesata con l’equinozio d’autunno, dominerà l’Italia ancora per diversi giorni. È quanto sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

“Nelle prossime ore – afferma – si prevedono rovesci, anche intensi e persistenti, su gran parte del fianco tirrenico, al Nord e in Sicilia. Dal pomeriggio la spira più perturbata del ciclone colpirà ancora il Basso Tirreno, il Medio Adriatico e tutto il settentrione, specie Triveneto”.

Giovedì il tempo migliorerà un po’, ma caleranno le temperature anche al mattino: si prevedono piogge e acquazzoni soprattutto dal tardo pomeriggio ad iniziare dal Nord-Ovest e dalla Toscana, altrove ci saranno generose schiarite. Il termometro si porterà su valori pienamente autunnali, anche sotto la media del periodo di circa 4-5°C.

Venerdì, infine, il maltempo con piogge soprattutto al Nord, localmente in Toscana e più diffuse in Sicilia. Infine il weekend dovrebbe essere ancora incerto con fenomeni sparsi specie al Nord-Est, lungo la fascia adriatica e all’estremo Sud.

Nel dettaglio

Mercoledì 24. Al Nord: maltempo al Nord Est, piogge sparse altrove. Al Centro: rovesci e temporali sparsi. Al Sud: instabilità diffusa.

Giovedì 25. Al Nord: instabile con piogge sparse nel pomeriggio da ovest verso est. Al Centro: tregua meteo, peggiora dalla sera. Al Sud: tregua meteo con sole prevalente.

Venerdì 26. Al Nord: piogge e rovesci sparsi. Al Centro: variabile con qualche rovescio sull’alta Toscana. Al Sud: in prevalenza stabile. Tendenza: clima autunnale, ciclone verso il Sud.