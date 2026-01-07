Meteo, piogge forti e nevicate. Le previsioni per la Sicilia

Venti gelidi di Bora, Grecale e Tramontana

PALERMO – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia e la Sicilia. Venti gelidi di Bora, Grecale e Tramontana. Giornata fredda, tempo instabile al Centro-Sud con piogge moderate sul basso Tirreno e soprattutto nevicate fin sulle coste dei settori adriatici, in particolare su Marche e Abruzzo. Neve a quote collinari anche sulla Sardegna. Sulle regioni settentrionali invece il tempo risulterà via via più stabile con nubi irregolari, ma con tanto freddo.

Meteo, le previsioni per domani in Sicilia

La pressione aumenta da ovest. Soffiano venti molto forti di Maestrale con mari molto mossi o agitati e mareggiate sulle coste. Giornata in prevalenza stabile con cielo poco o irregolarmente nuvoloso. L’instabilità sarà attiva soltanto sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia con piogge forti e nevicate a 1000 metri. Altre neve è previste sui confini alpini occidentali.

La pressione aumenta da ovest. Soffiano venti molto forti di Maestrale con mari molto mossi o agitati e mareggiate sulle coste. Giornata in prevalenza stabile con cielo poco o irregolarmente nuvoloso. L’instabilità sarà attiva soltanto sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia con piogge forti e nevicate a 1000 metri. Altre neve è previste sui confini alpini occidentali.