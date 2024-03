Meteo, preparate il cambio stagione: c’è l’anticiclone africano

Bel tempo dall'Algeria alla Polonia. In Italia punte di 25 gradi da nord a Sud

ROMA – Anticiclone nordafricano dall’Algeria fino alla Polonia con bel tempo su tutta l’Italia. Non mancheranno però delle insidie. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma la decisa spinta di un campo di alta pressione dal nord africa fino alla Germania e temporaneamente fino alla Polonia e alle Repubbliche Baltiche. Questo anticiclone nordafricano in Estate avrebbe portato 35°C all’ombra in Italia: in questo periodo dell’anno arriveremo al massimo a 25°C al Sud, comunque vivremo una fase gradevole, soleggiata e mite. Ma non mancheranno delle insidie: l’alta pressione infatti sarà disturbata, già domani, da una perturbazione inglese che penetrerà nel cuore dell’anticiclone tra Germania e Polonia scivolando poi verso i Balcani; marginalmente, causerà un aumento dell’instabilità in Italia nella giornata di sabato.

Nel dettaglio. Giovedì 14. Al nord: bel tempo e clima mite salvo nebbie in pianura. Al centro: sole prevalente. Al sud: bel tempo.

Venerdì 15. Al nord: nuvole in aumento, pioviggine in Liguria. Al centro: cielo via via più nuvoloso, piovaschi specie in serata in Toscana. Al sud: bel tempo.

Sabato 16. Al nord: qualche pioggia sul Triveneto. Al centro: piovaschi intermittenti. Al sud: verso sera piogge sugli Appennini.