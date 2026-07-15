La Sicilia entra nelle ore più difficili dell’estate. L’anticiclone africano continua a dominare il Mediterraneo e nelle prossime giornate porterà sull’Isola temperature eccezionali, con punte che nelle aree interne potranno raggiungere i 41 gradi. Un’ondata di calore destinata a mettere sotto pressione città, campagne e servizi sanitari, mentre nel resto d’Italia il Nord dovrà fare i conti con violenti temporali e grandinate. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la fase più intensa del caldo non è ancora terminata. L’escalation delle temperature proseguirà almeno fino al weekend, mentre il vero cambiamento è atteso soltanto tra domenica 19 luglio e l’inizio della prossima settimana.

Meteo, Sicilia nella morsa dell’anticiclone africano

Per la Sicilia si prospettano giornate caratterizzate da cielo sereno, sole prevalente e un caldo che diventerà sempre più intenso. Le province dell’entroterra saranno le più esposte. Tra le temperature più elevate previste spicca Caltanissetta, dove nella giornata di venerdì il termometro potrà toccare 41 gradi. Valori molto elevati sono attesi anche nelle aree interne di Enna e Agrigento, mentre lungo le coste il mare contribuirà solo in parte a contenere le massime, accompagnate però da tassi di umidità elevati che renderanno ancora più pesante la sensazione di afa. A Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Trapani e Ragusa il sole sarà protagonista e il disagio fisico aumenterà soprattutto durante le ore centrali della giornata e nelle ore notturne, quando le temperature faticheranno a diminuire.

Nubifragi al Nord, la Sicilia resta sotto il sole

Mentre l’Isola continuerà a fare i conti con il caldo estremo, il quadro meteorologico sarà completamente diverso al Settentrione. Tra il pomeriggio di mercoledì 15 e le prime ore di giovedì 16 luglio l’ingresso di aria più fresca in quota provocherà un marcato peggioramento, con temporali di forte intensità e grandinate che interesseranno soprattutto il Triveneto e gran parte della Pianura Padana. Secondo Tedici, il contrasto tra l’aria fresca in arrivo dalle Alpi centro-orientali e il calore accumulato nei bassi strati dell’atmosfera favorirà lo sviluppo di fenomeni anche molto intensi. Il maltempo, però, non riuscirà a interrompere l’ondata di calore che continuerà a interessare il Centro-Sud.

Meteo Sicilia, le previsioni per i prossime giorni

Il quadro meteorologico sulla Sicilia resterà stabile anche nei prossimi giorni.

Mercoledì 15 luglio: cielo sereno o poco nuvoloso e caldo eccezionale, con punte comprese tra 41 e 43 gradi nelle aree più interne della Sicilia e della Sardegna.

cielo sereno o poco nuvoloso e caldo eccezionale, con punte comprese tra 41 e 43 gradi nelle aree più interne della Sicilia e della Sardegna. Giovedì 16 luglio: nessuna variazione significativa, con sole prevalente e temperature ancora elevatissime, fino a 42-43 gradi nei settori più caldi dell’Isola.

nessuna variazione significativa, con sole prevalente e temperature ancora elevatissime, fino a 42-43 gradi nei settori più caldi dell’Isola. Venerdì 17 luglio: prevista un’ulteriore intensificazione del caldo, con valori che potranno raggiungere 44-45 gradi tra Sardegna e Sicilia, soprattutto nelle zone interne maggiormente esposte.

Quando arriverà un po’ di sollievo

Per chi aspetta una pausa dall’afa sarà necessario attendere ancora qualche giorno. Secondo gli esperti, soltanto da domenica 19 luglio l’instabilità tornerà a interessare parte del Nord e successivamente alcune regioni del Centro, favorendo un primo ridimensionamento delle temperature. Al Sud e in Sicilia, invece, il caldo continuerà a farsi sentire, anche se tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana i valori potrebbero iniziare lentamente a scendere.

Fino ad allora, la Sicilia resterà tra le aree più calde d’Italia, con condizioni meteo che richiederanno particolare prudenza soprattutto per anziani, bambini, lavoratori all’aperto e persone fragili, chiamati ad affrontare un’ondata di calore che si preannuncia tra le più intense dell’estate. Tra le città da bollino rosso per giovedì 16 luglio c’è anche Palermo.