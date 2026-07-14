Nel capoluogo siciliano scatta il livello di massima allerta

L’afa non concede tregua e la Sicilia si prepara ad affrontare una nuova fase di caldo intenso. Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature elevate ma ancora sopportabili in diverse aree dell’Isola, l’anticiclone africano torna a rafforzarsi e riporta valori elevati soprattutto lungo le coste e nelle grandi città. Tra queste – secondo le previsioni meteo – c’è Palermo, che per giovedì 16 luglio rientra tra le città italiane con il bollino rosso, il livello massimo di allerta per gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Per chi vive nel capoluogo siciliano si prospettano giornate caratterizzate da temperature elevate, umidità in aumento e notti sempre più difficili, con la sensazione di caldo destinata a restare elevata anche dopo il tramonto.

Meteo, Palermo tra le città più esposte

Il bollino rosso non indica soltanto temperature elevate, ma segnala condizioni meteorologiche che possono avere conseguenze sulla salute dell’intera popolazione, non soltanto delle persone più fragili. È proprio questa la situazione prevista per giovedì 16 luglio, quando – stando alle previsioni meteo – Palermo entrerà nel livello massimo di allerta insieme ad altre città italiane. Il disagio sarà accentuato dall’umidità e dalla scarsa ventilazione, due fattori che renderanno più pesante la percezione del caldo soprattutto nelle ore pomeridiane e durante la notte.

Le previsioni per le principali città siciliane

Anche il resto della Sicilia dovrà fare i conti con condizioni tipicamente estive. A Catania continueranno a prevalere sole e temperature elevate, con un clima particolarmente caldo nelle zone interne della provincia. A Messina il caldo sarà mitigato solo in parte dalla brezza marina, mentre nelle aree più lontane dalla costa l’afa si farà sentire con maggiore intensità.

Situazione simile anche ad Agrigento, Trapani, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna, dove le massime resteranno elevate e il sole sarà protagonista per gran parte della giornata. Qualche locale annuvolamento potrà svilupparsi sui rilievi interni nelle ore più calde, ma senza modificare in modo significativo il quadro meteorologico.

Nessuna vera tregua all’orizzonte

I principali modelli previsionali indicano una situazione piuttosto stabile almeno per gran parte della prossima settimana. L’anticiclone continuerà infatti a dominare il Mediterraneo centrale, mantenendo condizioni di tempo stabile e soleggiato. Eventuali episodi di instabilità dovrebbero rimanere confinati alle aree montuose dell’Appennino e interessare solo marginalmente la Sicilia. Per l’Isola, quindi, il problema principale continuerà a essere il caldo persistente, con valori elevati sia di giorno sia durante la notte.

Le ore più critiche della giornata

Gli esperti invitano a prestare particolare attenzione nelle ore comprese tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, quando la combinazione tra temperatura e umidità rende più elevato il rischio di stress da calore. Il Ministero della Salute ricorda che durante le ondate di calore è consigliabile limitare le attività fisiche all’aperto nelle ore centrali della giornata, mantenersi ben idratati e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini piccoli e persone affette da patologie croniche.

Meteo Palermo, seconda metà di luglio incandescente

L’aumento delle temperature si accompagna anche a un innalzamento del rischio incendi, soprattutto nelle aree interne e nei territori caratterizzati da vegetazione secca. La Protezione civile siciliana continua a monitorare quotidianamente la situazione attraverso gli avvisi dedicati al rischio incendi e alle ondate di calore, mentre la Regione Siciliana ha rafforzato le misure di prevenzione e assistenza sanitaria nei giorni di maggiore criticità. Per Palermo e per gran parte della Sicilia, dunque, la seconda metà di luglio si annuncia ancora all’insegna del caldo intenso, con poche possibilità di un vero cambio di scenario nel breve periodo.

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