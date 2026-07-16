Le previsioni per i prossimi giorni e quando rinfrescherà

La Sicilia si prepara a vivere le ore più difficili di questa eccezionale ondata di calore. Secondo le ultime previsioni, venerdì 17 luglio sarà la giornata più rovente dell’estate finora registrata, con temperature che nell’entroterra potranno raggiungere i 45 gradi. Una situazione che mette l’Isola al centro dell’emergenza caldo insieme alla Sardegna, mentre il Nord Italia continua a fare i conti con temporali e grandinate. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, per un primo allentamento della morsa africana bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana. Fino ad allora il caldo continuerà a dominare la scena, soprattutto nelle province interne della Sicilia.

Meteo, caldo africano in Sicilia

In Sicilia, le prossime ore saranno caratterizzate da sole prevalente, cielo sereno e temperature ben oltre le medie del periodo. Tra le città più calde figura Caltanissetta, dove sono attesi valori compresi tra 41 e 42 gradi, mentre Agrigento potrà raggiungere i 39 gradi. Nelle aree interne dell’Isola il quadro sarà ancora più estremo: secondo le stime degli esperti, i termometri potrebbero arrivare fino a 45 gradi, rendendo particolarmente difficili le attività all’aperto durante le ore centrali della giornata. Anche lungo le coste, da Palermo a Catania, passando per Trapani, Siracusa, Messina e Ragusa, il caldo sarà intenso, aggravato da elevati livelli di umidità che faranno aumentare la temperatura percepita.

Venerdì 17 luglio temperature fuori controllo

L’apice dell’ondata africana è atteso proprio nella giornata di venerdì 17 luglio. Mentre al Nord continueranno a svilupparsi temporali soprattutto lungo l’arco alpino, al Centro-Sud il sole resterà protagonista e le temperature continueranno a salire. In Sicilia e Sardegna sono previste le punte più elevate dell’intero Paese, con valori che nelle zone interne potranno raggiungere 44-46 gradi. Una situazione che richiederà particolare prudenza, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al sole.

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Meteo Sicilia, il weekend resterà rovente

Chi spera in un rapido cambiamento dovrà attendere ancora. Sabato 18 luglio il quadro meteorologico subirà variazioni minime. Al Nord si registrerà un lieve calo delle temperature, mentre in Sicilia il caldo continuerà a farsi sentire con valori ancora eccezionali. Anche domenica 19 luglio l’Isola resterà tra le aree più calde d’Italia. A Caltanissetta sono previsti ancora 41 gradi, mentre in molte zone della Sicilia le massime si manterranno attorno ai 39 gradi, confermando la persistenza dell’ondata africana.

Quando arriverà il calo termico

Le previsioni indicano un graduale cambiamento tra lunedì 20 e martedì 21 luglio. Secondo Lorenzo Tedici, la terza ondata di calore inizierà lentamente a perdere intensità grazie a un progressivo calo delle temperature, che in gran parte d’Italia torneranno sui 32-33 gradi. Nei giorni scorsi, il Capo della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, aveva invitato la popolazione a tenere alta la soglia di attenzione.