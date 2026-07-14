 "Soglia di attenzione massima". Allerta caldo, parla Cocina
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Allerta caldo in Sicilia, Cocina: “Soglia di attenzione massima”

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Le parole del capo della Protezione civile
meteo
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1 min di lettura

CATANIA – In vista dell’aumento delle temperature previsto a partire da mercoledì 15 luglio, il Capo della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, ha diramato un comunicato straordinario di preallertamento.

“Non si attendono picchi record – avvisa Cocina – ma trattandosi della prima vera ondata di calore della stagione, la soglia di attenzione deve essere massima per prevenire i rischi sanitari e ridurre il rischio di incendi”.

Il video.

Allerta rossa in Sicilia

E’ allerta per rischio incendi domani nelle province di Palermo, Messina e Ragusa (livello di allerta rosso). Lo dice la Protezione civile regionale. La temperatura massima percepita domani a Palermo, Catania e Messina sarà di 36 gradi.

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