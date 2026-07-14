Le parole del capo della Protezione civile

CATANIA – In vista dell’aumento delle temperature previsto a partire da mercoledì 15 luglio, il Capo della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, ha diramato un comunicato straordinario di preallertamento.

“Non si attendono picchi record – avvisa Cocina – ma trattandosi della prima vera ondata di calore della stagione, la soglia di attenzione deve essere massima per prevenire i rischi sanitari e ridurre il rischio di incendi”.

Il video.

Allerta rossa in Sicilia

E’ allerta per rischio incendi domani nelle province di Palermo, Messina e Ragusa (livello di allerta rosso). Lo dice la Protezione civile regionale. La temperatura massima percepita domani a Palermo, Catania e Messina sarà di 36 gradi.