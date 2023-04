Caldo africano in Sicilia, da Palermo a Catania previsti 27 gradi

Temperature in sensibile aumento sull'isola: ecco dove e quando

2' DI LETTURA

Torna l’alta pressione al Sud e in Sicilia con tempo stabile ed assolato ovunque ma soprattutto netto rialzo termico, tanto che nei prossimi giorni non si escludono punte anche di oltre 26-27°C tra Calabria e Sicilia tirrenica sotto i venti di scirocco.

Un campo di alta pressione di matrice africana estende la sua influenza alle basse latitudini portando tempo nettamente più mite su tutta la regione. Nel corso dei prossimi due giorni le temperature saliranno sensibilmente portandosi anche sopra media e le massime potranno arrivare a toccare giovedì 13 aprile anche la soglia dei 27/28°C sul Catanese. E’ quanto previsto da Carlo Migliore, di 3bmeteo.com.

Nelle prossime ore, quindi, correnti calde nord africane porteranno sole e temperature in sensibile aumento sul capoluogo siciliano con massime che giovedì potrebbero arrivare a toccare i 27°C. Probabile nuovo peggioramento da venerdì per un veloce fronte freddo, con rovesci specie sul lato tirrenico, ma da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature in aumento

Temperature in leggero aumento in Sicilia. Previste temperature comprese tra 13 e 20 gradi. Punte di 25/26°C saranno possibili sulle Isole. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 19 a Catania, 13 ad Enna, 17 a Messina, 19 a Palermo, 16 a Ragusa, 18 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque. Clima a tratti molto mite con temperature fino a 22°C. Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, clima mite e cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso un po’ ovunque. Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un tempo asciutto e soleggiato, ma il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.