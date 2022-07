Meteo Sicilia, calo termico in vista: come andrà il weekend

Le previsioni al Sud e sull'Isola

Si assisterà a un lieve calo termico e a qualche temporale nei prossimi giorni al Sud e in Sicilia. “L’alta pressione africana – spigano gli esperti di 3Bmeteo – nel corso dei prossimi giorni si indebolirà sotto l’azione di correnti più fresche da Nord”.

Qualcosa potrà cambiare sull’Isola entro questa settimana: “Entro domenica assisteremo a un ulteriore calo termico ma anche a altri rovesci o temporali in Appennino, soprattutto nella giornata di domenica. Anche in Sicilia, sempre domenica, qualche piovasco potrebbe svilupparsi tra Iblei e monti etnei. A seguire nuova rimonta anticiclone con sole e temperature in nuovo rialzo”.