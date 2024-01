Meteo in Sicilia: tra cappotti e canottiere, ecco le temperature

Da 6.5 gradi a 22.7 gradi

Il meteo in Sicilia oggi, 4 gennaio 2024, si presenta con un cielo parzialmente nuvoloso per la maggior parte della regione, evidenziando un’atmosfera relativamente calma. Alcune brevi piogge potrebbero interessare l’area di Messina, ma si prevede che saranno di breve durata e non particolarmente intense. Le temperature restano stazionarie, suggerendo un clima piuttosto stabile. I venti soffieranno deboli prevalentemente da ovest, mentre i mari si mostrano mossi​​.

Meteo in Sicilia: focus su Palermo

Palermo promette una giornata caratterizzata da stabilità atmosferica con cieli che si schiariranno nel corso della giornata, passando da parzialmente nuvolosi a completamente sereni verso il tardo pomeriggio e serata. Le temperature notturne si aggirano intorno ai 9.5 gradi con percezioni di leggero freddo, mentre durante il giorno si prevedono massime intorno ai 16.7 gradi. I venti saranno lievi, provenienti prevalentemente da Sud Ovest e Sud-Sud Ovest, e non si prevedono precipitazioni significative.

Temperature nelle altre province

In giro per le altre province siciliane, le temperature minime e massime variano notevolmente, da un fresco 6.5 gradi a Enna a un più caldo 22.7 gradi a Siracusa. Catania si distingue con una massima di 22.1 gradi, mentre Agrigento e Trapani presentano temperature massime attorno ai 17 gradi. Questa varietà di condizioni termiche riflette la diversità geografica e climatica della regione, offrendo un quadro complesso e sfaccettato del meteo siciliano​​.



