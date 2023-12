Meteo, oggi Sicilia a due facce: giacca a Palermo, cappotto a Enna

Che tempo fa nell'Isola

PALERMO – Un’Isola a due velocità che nell’arco di 24 ore sperimenterà nubi, schiarite, basse temperature e clima mite: è quanto suggeriscono le previsioni meteo per la Sicilia di oggi 4 dicembre 2023. Le condizioni climatiche saranno variabili: durante la giornata, ci saranno nubi sparse e schiarite su gran parte della Sicilia, senza fenomeni di rilievo associati. Dalla serata ci si attende un aumento degli addensamenti nuvolosi, specialmente sui settori occidentali, ma non sono previste piogge se non di debole o moderata intensità, nelle ore notturne, ancora una volta sulla Sicilia Ovest.

Meteo Sicilia, previsioni di oggi: la giornata

Le condizioni meteo specifiche per la prima parte della giornata includono un cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, a eccezione delle coste del Siracusano dove, nel corso della mattina, ci sarà un graduale aumento della nuvolosità con possibili deboli e isolati piovaschi. Nel pomeriggio e in serata è previsto un graduale aumento della copertura nuvolosa sui monti Peloritani, con precipitazioni di debole entità. Le temperature saranno prevalentemente stazionarie e i venti saranno deboli da Maestrale di notte e al mattino, divenendo poi deboli o molto deboli da Libeccio durante la giornata. I mari circostanti saranno tra mossi e poco mossi​​.

Che tempo fa a Palermo

Il capoluogo siciliano si candida a città più calda d’Italia per la giornata di oggi: a Palermo la giornata inizia con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature che sfioreranno i 18°. Tuttavia in serata è previsto un aumento della nuvolosità, anche se è previsto che le condizioni meteo a Palermo rimangano asciutte. Le temperature minime previste sono di 12.6° e confermano che oggi Palermo è una delle città più calde della Sicilia e d’Italia.

Meteo Sicilia, le temperature nelle province

Al contrario delle confortevoli temperature palermitane, quelle delle varie province siciliane oggi variano significativamente. Ad Agrigento si spazia da 4.2° a 14.5°; a Caltanissetta si va dai 2.4°C ai 13°. Catania prevede una minima di 4.8° e una massima di +16.7°C, mentre a Enna, oggi la città più fredda della Sicilia ci saranno temperature che vanno da -0.5° a 9.5°. Messina si attesta tra 11° e 14.7°. Ragusa varia da 2.3° a 13.5°, Siracusa da 7.7° a 16.5°, Trapani da 9.3° a 16.4°.