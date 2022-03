Meteo, in Sicilia è allerta gialla: rischio di forti temporali

Tutte le previsioni per le prossime ore

Molte nubi già dal mattino su Sicilia centrorientale, dove è scattata l’allerta gialla della protezione civile regionale fino alle 24 di oggi per il rischio di rovesci e forti temporali. Sulle restanti regioni iniziale ampia nuvolosità medio-alta, seguita nel pomeriggio da addensamenti più significativi accompagnati da fenomeni sparsi su Campania, Basilicata e Calabria centrosettentrionale, in estensione serale anche a rilievi molisani e Puglia. Precipitazioni invece in esaurimento da fine giornata anche sulle relative aree calabresi.

Le temperature

Temperature minime in aumento anche marcato su isole maggiori, Campania, Basilicata e Calabria tirrenica; massime in tenue rialzo su coste campane e Sicilia centroccidentale; in diminuzione su regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Venti forti da sud-est con raffiche di burrasca forte sulla Sicilia e sui rilievi meridionali calabresi, in riduzione da fine giornata; deboli dai quadranti orientali su centro-sud. Mari da molto mosso ad agitato lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio; da mossi a molto mossi Tirreno centromeridionale e Ionio meridionale.