Meteo, ultime ore di instabilità: sabato e domenica torna il sole

Le temperature sono destinate a salire fino ai 32 gradi al Sud

1' DI LETTURA

ROMA – Oggi sarà un venerdì segnato dalle residue e isolate note instabili del ciclone che ha dominato l’Italia nell’ultima settimana di agosto, ma già da domani l’anticilone africano diventerà sempre più il protagonista del tempo sul nostro Paese. Lo dice Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Sia sabato che domenica il sole sarà prevalente, e se sabato le nuvole saranno ancora piuttosto presenti, da domenica gli spazi di sereno saranno sempre maggiori. Le temperature inizieranno a salire e di giorno si lambiranno i 30-32°C al Centro-Sud e quasi i 30°C al Nord.

Di notte e al primo mattino invece raramente saliremo sopra i 20°C, se non su alcune regioni. In ogni caso non si raggiungeranno le temperature roventi di luglio e agosto, complici le giornare più corte, e quindi con meno irragiamento solare, e la presenza di una corrente fredda in discesa dalla Scandinavia che lambirà lo Stivale.

Nel dettaglio: – Venerdì 1. Al nord: cielo a tratti nuvoloso. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: soleggiato. – Sabato 2. Al nord: clima più caldo, cielo a tratti nuvoloso. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: soleggiato e caldo. – Domenica 3. Al nord: sole e più caldo. Al centro: sole prevalente, clima estivo. Al sud: bel tempo.