Meteo, ultime ore di vento poi sole e temperature miti

Nel weekend arriva l’alta pressione

ROMA – Ancora poche ore di instabilità e vento, poi spazio al bel tempo. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, nel fine settimana l’alta pressione tornerà protagonista sull’Italia garantendo giornate soleggiate e un generale rialzo delle temperature.

A tracciare il quadro è Federico Brescia, meteorologo del portale, che parla di “un netto cambio di rotta” già a partire dal weekend. Nella giornata di oggi il vento continuerà a soffiare con forza soprattutto al Centro-Sud, con raffiche dai quadranti occidentali, ma da domani la situazione è destinata a migliorare sensibilmente.

Venerdì il Nord si presenterà in prevalenza sereno, con qualche nube sparsa sul Triveneto; al Centro prevarrà la variabilità, con residue piogge sulle regioni adriatiche e fenomeni isolati sul Lazio, mentre al Sud il tempo resterà ancora instabile. Sabato il sole dominerà su gran parte del Paese: al Nord cielo sereno, salvo nevicate sulle aree confinali dell’Alto Adige; al Centro condizioni soleggiate; al Sud variabilità e vento, con qualche pioggia limitata al basso Tirreno.

Domenica si confermerà il bel tempo, con cieli poco nuvolosi al Nord – dove non si escludono nubi basse in Liguria – sereno al Centro e poco nuvoloso al Sud.

Il protagonista dei prossimi giorni sarà dunque il sole, che favorirà un deciso aumento delle temperature massime su tutte le regioni. Non mancheranno tuttavia nubi basse e locali banchi di nebbia, in particolare tra Liguria e Toscana. Nel complesso, però, non sono previste precipitazioni di rilievo e l’alta pressione dovrebbe consolidarsi anche all’inizio della prossima settimana.