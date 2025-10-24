Meteo variabile e caos a Sepang: Bagnaia e Bezzecchi in Q1

ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso il venerdì del Gran Premio della Malesia, ventesimo appuntamento del mondiale di MotoGP, con una Practice segnata da un meteo variabile, segnata per qualche minuto anche dalla pioggia. Alla fine, il meteo non sembra aver inciso molto sul circuito di Sepang, ma sono diversi i big fuori dalla top-10, e quindi costretti a passare per le Q1 nelle qualifiche di domani. Il più veloce è stato Pedro Acosta, ancora una volta unico faro della Ktm e autore del tempo di 1’57″559, seguito ad appena 19 millesimi dal francese della Honda Johann Zarco. “Abbiamo fatto bel time attack ma dobbiamo stare calmi. Vogliamo fare un bel weekend, poi vedremo in gara”, ha dichiarato Acosta ai microfoni di Sky Sport. A completare una top-5 inedita ci sono anche le Yamaha di Jack Miller e Fabio Quartararo, separate dalla Honda di Joan Mir. “Sul giro secco sappiamo che andiamo veloce ma come passo siamo lontani, speriamo che il meteo possa aiutare”, è l’analisi di Quartararo. Come detto, diversi big hanno chiuso fuori dai migliori dieci, tra cui Francesco Bagnaia 11° e Marco Bezzecchi 15°.

“A fine turno c’è stato un pò di caos, ma pensare di riuscire a entrare in Q2 era comunque complicato”, ha spiegato Bagnaia, che ha anche rivelato che “i movimenti della moto sono un qualcosa che ci portiamo dietro da tutto l’anno. Ultimamente ci stanno ostacolando molto, sono peggiorati dalla Sprint dell’Austria”. Non solo Bezzecchi: il venerdì è stato complicato per le Aprilia in generale, visto che passeranno per il Q1 anche Ai Ogura (14°), il vincitore di Phillip Island Raul Fernandez (16°) e Lorenzo Savadori (21°). Si prospetta, quindi, grande battaglia nelle qualifiche di domani, visto che per i due posti che valgono il Q2 saranno in corsa anche Luca Marini con la Honda e Fermin Aldeguer con la Ducati del team Gresini. L’appuntamento con le qualifiche è fissato per domani mattina dalle 4.50 italiane, prima della Sprint, con il via alle 9.

