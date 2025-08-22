Meteo, weekend variabile tra sole e acquazzoni: temperature in calo

Domenica ci sarà un miglioramento diffuso

ROMA – Con la burrasca di fine estate le temperature sono calate al Centro-Nord mentre resistono punte di over 35°C al Sud. Ma entro il weekend anche il meridione percepirà il calo e le temperature massime supereranno difficilmente i 30-31°C. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

“Nel corso delle prossime ore ci saranno ancora dei temporali con il ciclone in allontanamento verso i Balcani – osserva – causeranno rovesci sul Triveneto, su gran parte delle regioni centrali e localmente anche al Sud. Nel dettaglio, venerdì mattina sono previsti scrosci e fulmini al Centro, tra Campania e Calabria e localmente anche sull’alto versante adriatico. Dal pomeriggio alcuni acquazzoni raggiungeranno la Puglia, mentre dallsa serata tornerà un po’ di maltempo tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia dopo le forti piogge degli ultimi giorni. Questo causerà anche un peggioramento nella giornata di sabato su buona parte delle regioni adriatiche, scendendo dalla Romagna fino alla Puglia. Nel pomeriggio del sabato il maltempo colpirà, infine, a macchia di leopardo tutta la fascia orientale del Paese, da Trieste in giù, fino al Salento”.

“Domenica – aggiunge Tedici – arriverà un miglioramento più diffuso: il sole sarà prevalente al mattino salvo al Nord-Ovest, poi dal pomeriggio troveremo qualche acquazzone sulla dorsale appenninica, sulle Alpi e tra Toscana e Liguria. E la prossima settimana arriveranno altre perturbazioni e le temperature si abbasseranno, anche se non mancheranno ampie fasi soleggiate”.

Nel dettaglio

Venerdì 22. Al Nord: instabile dal pomeriggio sera sul Triveneto. Al Centro: temporali sparsi. Al Sud: instabile tra Campania e Puglia con temporali, altrove caldo e poco nuvoloso.

Sabato 23. Al Nord: più instabile al Nordest. Al Centro: variabile con qualche rovescio specie sulle adriatiche. Al Sud: rovesci e temporali specie sul settore adriatico.

Domenica 24. Al Nord: nubi al Nord-Ovest e qualche rovescio sparso. Al Centro: nubi irregolari, rovesci sui monti. Al Sud: spesso soleggiato. Tendenza: nuova settimana con più sole, almeno fino a mercoledì.