Malamovida, il titolare di un locale aveva 7 grammi di Meth

È la droga prodotta dai protagonisti nella serie tv Breaking Bad: provoca aggressività e comportamenti psicotici

1' DI LETTURA

CATANIA. È una delle primissime volte che viene scoperta dalle nostre parti. Al titolare di un locale della movida di Catania sono stati trovati sette grammi di Crystalmeth. La metanfetamina, arcinota agli appassionati del piccolo schermo perché prodotta dai protagonisti della notissima serie tv Breaking Bad, era in una bustina di plastica.

Il titolare del locale è stato segnalato come “assuntore” in Prefettura, ma preoccupa soprattutto la presenza della metanfetamina in cristalli, una droga sintetica cristallina bianca molto potente. L’assunzione causa una forte dipendenza, determinando potenziali gravi ripercussioni sullo stato di salute, in particolare al cuore e al cervello. Inoltre chi la usa rischia di perdere la memoria, sviluppare aggressività e comportamenti psicotici.

La segnalazione rientra nei servizi di controllo della cosiddetta movida catanese, disposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. A individuare la droga sono stati i carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, nell’ambito di un’attività svolta unitamente al personale della Polizia Locale e con il supporto delle squadre della “Compagnia d’Intervento Operativo” del Reggimento Carabinieri “Sicilia”. Sono state quindi effettuate una decina di verifiche ad altrettante attività di somministrazione di cibi e bevande, dalle quali sono scaturite sanzioni amministrative per “occupazione di suolo pubblico” nei confronti di 5 di questi esercizi commerciali, per un valore complessivo di 865 euro.