Vigili del Fuoco e Forestale sul posto

NICOLOSI (CATANIA) – Paura ieri sera all’interno di una villa di Nicolosi, non distante dal distaccamento della locale sede della Corpo Forestale, per un incendio che ha distrutto almeno sei automobili.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con diverse squadre e la Forestale. Operazione di spegnimento non facile per gli uomini dell’antincendio poiché le fiamme erano fortemente alimentate. Distrutta da fuoco anche una tettoia in legno.

Tanta paura per i residenti. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 a scopo precauzionale. Da quanto di apprende nessuno sarebbe rimasto ferito.