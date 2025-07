"Mi hanno violentato durante la crociera" il racconto di una 20enne

Gli agenti stanno indagando per ricostruire la dinamica

LIVORNO – Una turista statunitense, una ragazza ventenne, ha denunciato di essere stata violentata mentre si trovava a bordo di una nave da crociera per un tour nei Paesi del Mar Mediterraneo. La violenza sarebbe avvenuta durante la navigazione dal porto di Barcellona, in Spagna, a quello di Livorno, in Toscana, ultimo tratto della crociera.

Una volta arrivata in Toscana, nella giornata dei lunedì 14 luglio, la ragazza ha raccontato quanto le sarebbe accaduto a bordo della nave. La ragazza, in realtà, aveva già raccontato quanto le sarebbe accaduto agli addetti che si trovavano a bordo della nave e una volta giunti in porto il caso è stato segnalato alle autorità.

La ragazza è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso ed è stata ascoltata dagli agenti che indagano sul caso.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo gli elementi utili all’indagine e per ricostruire la dinamica.

