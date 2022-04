Micciché: “Ho sentito Lagalla, non ho fatto nessuna offerta”

“Non fa parte della mia cultura e non ho neanche titolo per farlo“

PALERMO – “Ho sentito ieri il professor Lagalla, con il quale ho provato a condividere il progetto su Palermo, ma non mi sono mai permesso di fargli alcuna offerta in cambio della rinuncia alla sua candidatura: non fa parte della mia cultura e non ho neanche titolo per farlo”. Così, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè che risponde proprio all’ex assessore che ha dichiarato di essere candidato sindaco e non accetta altri ruoli.